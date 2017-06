Migranti, Oim: 51 persone abbandonate nel Sahara, forse morte

Potrebbero essere morti i 51 migranti abbandonati giorni fa dai trafficanti di esseri umani nel deserto del Niger, mentre erano in cammino verso la Libia. E' il timore dell'Organizzazione internazionale delle migrazioni dopo che 24 persone in fuga da Gambia, Nigeria, Senegal e Costa d'Avorio hanno allertate le autorità per essere state abbandonate nel Sahara, Una volta in salvo, questi hanno detto che erano in un gruppo di 75. Si cercano gli altri 51.