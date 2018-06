Migranti, nuova bozza Ue: "L'Unione resta a fianco dell'Italia"

"Gli sforzi per fermare i trafficanti che operano dalla Libia o da altri luoghi devono essere intensificati. L'Ue continuerà a essere al fianco dell'Italia e degli altri Paesi in prima linea". E' quanto si legge nella nuova versione della bozza delle conclusioni del summit Ue. "Per smantellare il modello di business dei trafficanti, il Consiglio europeo - continua - sostiene lo sviluppo del concetto di piattaforme di sbarco regionali".