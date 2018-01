Migranti, Macron: "A Calais non ci sarà mai più una giungla"

"In nessun caso lasceremo che a Calais possa riformarsi una giungla". Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, durante una visita nella cittadina dove nel 2016 è stato smantellatalo l'accampamento in cui vivevano migliaia di migranti che intendevano raggiungere il Regno Unito. "Calais non è una porta di ingresso verso l'Inghilterra", ha aggiunto assicurando che lo Stato non consentirà "la ricostruzione di situazioni illegali".