Migranti, Lifeline mostra le prove: "Non siamo fuorilegge" | Toninelli a Tgcom24: "Sequestro se nave non va Malta"

Nella notte Lifeline ha fornito assistenza ad un mercantile che è intervenuto in soccorso ad un altro gommone in difficoltà. Nel documento di registrazione si legge che la data di emissione è il 19 settembre 2017 e la scadenza il 19 settembre 2019. Il ministero degli Esteri spagnolo è in contatto con Malta, Italia e Francia sulla vicenda.



Toninelli a Tgcom24: "Sequestro se Lifeline non va Malta" - "Se la nave Ong Lifeline non andasse verso il porto di Malta, cosa che dovrebbe e deve fare per il senso di umanità e per il rispetto del diritto del mare, verrà immediatamente sequestrata". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, a Tgcom24. "Come cittadino italiano, come ministro infrastrutture e trasporti e come cittadino europeo sarei sconvolto dalla disumanità di Malta nel caso in cui non accogliesse" la nave, ha aggiunto, sottolineando che "Malta rappresenta adesso il porto più vicino e sicuro".



Salvini: "Nave fuorilegge ora in acque di Malta" - "La nave fuorilegge Lifeline è ora in acque di Malta, col suo carico di 239 immigrati. Per sicurezza di equipaggio e passeggeri abbiamo chiesto che Malta apra i porti. Chiaro che poi quella nave dovrà essere sequestrata, e il suo equipaggio fermato. Mai più in mare a trafficare". Lo ha scritto su Twitter il ministro dell'interno, Matteo Salvini.