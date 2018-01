Migranti, l'Austria istituisce una task force di polizia per controllare i confini

Il ministro dell'Interno austriaco Herbert Kickl ha annunciato l'istituzione di una task force di 600 poliziotti per i controlli di frontiera. Come spiega il ministro del partito di ultradestra Fpoe, si tratta di un'unità di pronto intervento "in grado di avviare entro poche ore il management di confine" (controlli di frontiera) e "procedere all'identificazione" dei viaggiatori. "Non ci sarà più un lasciapassare", ribadisce Kickl.

Kickl spiega di aver già provveduto all'istituzione di questa "Grenzschutzeinheit". "Abbiamo comunque già controlli efficaci che funzionano, ma un anno 2015 non si deve ripetere", sottolinea il ministro in riferimento all'elevato numero di ingressi in Austria all'epoca.



I preparativi saranno conclusi entro metà 2018, poi l'unità entrerà gradualmente in funzione. Per la nuova polizia di frontiera saranno distaccati agenti attualmente già impegnati nei controlli sulle strade e sui treni. In caso di necessità, saranno allestiti i container e saranno innalzate recinzioni, già predisposte, per garantire entro 48 ore serrati controlli di confine.