Il nuovo assalto al "muro" di Ceuta, una doppia recinzione in rete metallica che circonda la città spagnola, è avvenuto verso le sei del mattino.



Il primo assalto - Nella giornata di lunedì, 187 migranti provenienti dall'Africa subsahariana erano riusciti a penetrare correndo in gruppo compatto nell'enclave spagnola, sfondando il primo cordone di sicurezza al valico di frontiera di Tarajal. Un agente spagnolo era stato ferito.



Attacco violento - Secondo il comando della Guardia Civil di Ceuta l'assalto di martedì è stato più violento. I migranti impugnavano bastoni, lance artigianali, oggetti taglienti, lanciando pietre contro gli agenti. Le enclave di Ceuta e Melilla in territorio marocchino sono oggi i principali punti di ingresso terrestri di migranti irregolari in Spagna