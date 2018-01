Migranti, Frontex lancia nuova operazione: Themis sostituisce Triton

Dal primo febbraio Frontex lancia una nuova operazione per il soccorso di migranti "per assistere l'Italia nelle attività di controllo dei confini". Themis, che ha un focus rafforzato sulle forze dell'ordine, sostituisce l'operazione Triton lanciata nel 2014. L'area in cui è operativa, si legge in una nota, interessa il mar Mediterraneo centrale, "dalle acque che coprono i flussi da Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Turchia e Albania".