Messico, catturato il capo del cartello della droga dei Los Zetas

Arrestato in Messico il capo del cartello della droga dei Los Zetas, José Marea Guizar Valencia detto "Z43", su cui pesava una taglia di 5 milioni di dollari negli Usa. E' stato catturato in un quartiere di Città del Messico, "senza l'uso della forza", ha precisato la sicurezza. Su Guizar, che ha doppia cittadinanza Usa e del Messico, erano stati emessi diversi mandati d'arresto per traffico di droga e di armi, crimine organizzato, omicidio e sequestro.