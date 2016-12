Merkel "scontenta per Meclemburgo" annuncia giro di vite su migranti

Il cancelliere tedesco, Angela Merkel, si è detta "molto scontenta per l'esito delle elezioni regionali ieri in Meclemburgo", e ha spiegato che la sua priorità diventa ora riguadagnare la fiducia degli elettori. Sulla questione dei migranti, "da un lato - ha detto la Merkel - ci prendiamo la responsabilità umanitaria, inclusa l'integrazione. Dall'altro mettiamo in chiaro che coloro che non hanno diritto di rimanere, devono lasciare il nostro Paese".