Media Myanmar, birmani sparano su civili Rohingya in fuga

Le forze di sicurezza del Myanmar hanno aperto il fuoco contro profughi Rohingya che tentavano di andare in Bangladesh attraversando il fiume Naf che segna il confine tra i due Paesi. Lo riferisce Bangladeshnews24, ricordando che i Rohingya (musulmani in gran parte arrivati proprio dal Bangladesh) stanno fuggendo in massa di fronte ai sempre più sanguinosi scontri tra i militari birmani e i miliziani dell'Arsa (Esercito Arakan).