Manchester, esplosivo identico a Parigi | Fuga di notizie, Gb torna a condividere informazioni con Usa

Manchester, New York Times pubblica foto dell'ordigno - Il New York Times ha pubblicato una serie di immagini raccolte sul luogo dell'esplosione a Manchester che mostrano come l'attentatore abbia utilizzato un ordigno "sofisticato", rudimentale ma potente con esplosivo trasportato presumibilmente "in un contenitore di metallo, nascosto o in una maglietta nera oppure in uno zainetto blu di marca Karrimor e probabilmente attivato tramite un piccolo detonatore tenuto nella mano sinistra".

Gb torna a condividere informazioni con Usa - "Sebbene di solito non commentiamo gli accordi di condivisione delle informazioni con le organizzazioni internazionali vogliamo sottolineare che, dopo aver ricevuto nuove assicurazioni, stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri partner chiave in tutto il mondo, inclusi tutti quelli dell'alleanza di intelligence cosiddetta dei "Cinque Occhi" (Five Eyes). Lo ha annunciato Mark Rowley, numero 2 di Scotland Yard, responsabile dell'unità nazionale antiterrorismo. Five Eyes è un'alleanza di condivisione di informazioni sensibili che include gli 007 di Gb, Usa, Australia, Canada Nuova Zelanda.



Fuga di notizie, Trump ordina un'inchiesta - L'amministrazione di Trump ha comunque intenzione di "andare fino in fondo" sulla fuga di notizie dell'intelligence americana sulle indagini per l'attentato di Manchester e ha ordinato un'indagine approfondita con l'intenzione di arrivare anche ad un'incriminazione. "I 'leaks' rappresentano una minaccia, se necessario i colpevoli dovranno essere perseguiti col massimo della pena", ha affermato il presidente statunitense.



Theresa May: "Discuterò con Trump sulla fuga di notizie" - Era stata la polizia del Regno Unito a denunciare che la fuga di notizie sulle indagini sull'attentato "mina" l'inchiesta, in particolare in relazione alla pubblicazione delle foto dell'ordigno sul New York Times. La premier britannica Theresa May, dal canto suo, ha ribadito che discuterà con Trump di quanto accaduto. Prima di partire per il vertice Nato di Bruxelles, ha affermato: "Gli dirò chiaramente che le notizie di intelligence che vengono condivise dalle agenzie per la sicurezza devono rimanere riservate".



Accuse anche ai servizi britannici: sapevano di Abedi - E la polemica monta anche sulle "occasioni perdute" nei mesi e negli anni scorsi dall'intelligence britannica di poter fermare Salman Abedi prima che diventasse un terrorista suicida. Il Daily Telegraph accusa i servizi di sicurezza di Sua Maestà di aver mancato almeno "cinque chance" in passato, mentre il Times denuncia che "la sicurezza del Regno Unito era stata avvertita" per tempo.



Anche il sindaco di Manchester accusa: leak inaccettabili - Al coro di recriminazioni si unisce anche il sindaco-governatore di Manchester, il laburista Andy Burnham, per criticare gli elementi di indagine sulla strage di lunedì sera fatti ripetutamente filtrare da fonti dell'intelligence Usa e ha rivolto la sua protesta direttamente all'ambasciatore americano. "Questi leak sono del tutto inaccettabili e devono cessare immediatamente", ha detto subito dopo un incontro con il responsabile facente funzioni dell'ambasciata di Washington in Gran Bretagna, Lewis Lukens.