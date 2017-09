M.O., inviato Usa in arrivo per riavviare i negoziati di pace

Proseguono le relazioni per il processo di pace in Medio Oriente. Dopo gli incontri avuti da Trump a New York con il premier israeliano Benyamin Netanyahu e con il presidente palestinese Abu Mazen (Mahmoud Abbas), l'inviato Usa per la pace, Jason Greenblatt, sarà da oggi di nuovo in Israele e Cisgiordania. Effettuerà una serie di incontri a Gerusalemme e a Ramallah sul possibile riavvio dei negoziati di pace.