Londra, nel weekend la metropolitana rimarrà operativa anche la notte: ecco la "Night tube"

Circa 100 poliziotti sono stati dispiegati per pattugliare la rete dei trasporti negli orari notturni. Il responsabile del pattugliamento nella metro, Chris Horton, insiste sul fatto che "non c'è ragione" per cui i passeggeri non debbano sentirsi sicuri come durante il giorno.



Da stanotte, ogni venerdì e sabato sera le linee Central e Victoria resteranno aperte. Ed entro l'autunno, quando sarà completata la formazione per i conducenti dei treni, il servizio 24 ore su 24 dovrebbe essere esteso anche alle linee Jubilee, Northern e Piccadilly. Fra le 00.30 e le 5.30 ci sono sei treni all'ora che passano per London Central.