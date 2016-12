Londra, metro aperta 24 ore su 24: sui vagoni passeggeri ubriachi dormono e fumano

Il primo week end di apertura notturna per la metropolitana di Londra porta con sé una serie di immagini che fotografano passeggeri visibilmente ubriachi, mentre dormono per terra e fumano sui vagoni. Le due linee della famosa Tube, Central e Victoria, sono rimaste aperte 24 ore su 24 per la prima volta e qualcuno ha pensato di trasformarle in bagni pubblici. Sui social network girano immagini di uomini sorpresi anche a urinare sui binari.