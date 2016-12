Londra, è polemica sulla statua a forme di "pollicione" tabloid e web si scatenano

Un "pollicione" nero a Trafalgar Square, nel cuore di Londra. Da quando il sindaco Sadiq Khan ha sfilato il telo nero per inaugurarlo, i londinesi ne hanno scritto di ogni su web e tabloid. L'opera d'arte di bronzo, alta 7 metri e battezzata dall'artista David Shrigley "Really Good", è stata criticata duramente per la sua forma allungata, che somiglia a un dito medio o a un simbolo fallico.

Le allusioni a doppio senso si sono sprecate su Twitter, dove qualche utente ha cinguettato sulla presunta "maleducazione" della statua. A scatenarsi è stata anche la stampa: secondo il Daily Mail, l'opera d'arte potrebbe essere scambiata per un "fallo" o per un volgare dito medio. Anche il Financial Times ha titolato sarcasticamente "Pollice in alto per Londra". Sebbene quella scultura rappresenti "la positività e il meglio di noi", i londinesi non sembrano proprio entusiasti di questo "stravagante" regalo al cuore della city.