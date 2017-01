Libia, l'ex premier Ghwell cerca l'accordo con il governo di Tobruk

L'obiettivo dell'alleanza è quella di "formare un esecutivo congiunto con quello guidato da al Thani". In Libia, di fatto, ci sono tre governi: quello di Sarraj, nato dall'accordo mediato dall'Onu e siglato in Marocco nel dicembre 2015; quello laico di Tobruk, in Cirenaica, guidato da Haftar, che può contare sull'appoggio del vicino Egitto e degli Emirati arabi uniti, che hanno già una base militare in Libia; e infine il governo islamista di salvezza nazionale che si era autosospeso dopo l'arrivo di Sarraj a Tripoli, nel marzo 2016, guidato da Khalifah Ghweil, sostenuto e finanziato da Turchia e Qatar.



Il governo di Tobruk, nell'Est della Libia, ha intanto reso noto che più di 1.000 soldati americani sarebbero stati dispiegati a Tripoli. In un comunicato riportato oggi dal quotidiano panarabo Asharq al-Awsat, l'esecutivo guidato dal premier Abdullah al-Thani ha affermato che i militari statunitensi sarebbero di base in uno dei quartieri periferici della capitale libica.