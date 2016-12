Libia, il governo: "Fermare offensiva anti-Isis su Sirte"

Il Consiglio presidenziale libico guidato da Fayez al Sarraj chiede alle forze di Khalifa Haftar e a quelle di Misurata di interrompere l'avanzata anti-Isis verso Sirte. Con un comunicato il Consiglio chiede lo stop "fino a quando non verrà nominato un comando congiunto per l'offensiva", avverte che ogni infrazione verrà considerata una violazione delle leggi militari e invita a non usare la lotta al terrorismo per ottenere profitti personali.