La minaccia della Corea del Nord alle Nazioni Unite: "Una guerra nucleare è possibile in ogni momento"

Una "guerra nucleare potrebbe scoppiare in qualsiasi momento". E' la minaccia lanciata all'Onu dal vice ambasciatore di Pyongyang al Palazzo di Vetro, Kim In Ryong. "Finché nessuno parteciperà alle azioni militari Usa contro la Corea del Nord, non useremo armi nucleari", ha detto. "Gli Usa - ha aggiunto - sono nel nostro raggio: se invadono anche solo un centimetro del nostro sacro territorio non scamperanno alla nostra severa punizione".