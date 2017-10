Corea del Nord, al via esercitazioni navali Usa-Seul

Corea del Sud e Usa hanno dato il via a manovre navali, con funzione di deterrenza, contro la Corea del Nord: per 5 giorni saranno impegnate circa 40 unità nel mar del Giappone e nel mar Giallo, inclusa la portaerei a propulsione nucleare Uss Ronald Reagan, oltre ad aerei, elicotteri e unità speciali. Uno spiegamento che Pyongyang considera, come ha denunciato anche la scorsa settimana, una prova generale di un attacco ai suoi danni.