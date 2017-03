L'Ue: "Siamo pronti per l'avvio della Brexit"

A Bruxelles "siamo pronti" per la decisione della Gran Bretagna di inviare la lettera formale per far scattare la Brexit. Lo ha assicurato il portavoce della Commissione europea, Margaritis Schinas, dopo che Londra ha scelto di rifarsi all'articolo 50 del Trattato di Lisbona, che definisce la procedura che uno Stato deve seguire per lasciare volontariamente l'Ue. "Le prossime tappe procedurali sono già state definite", ha ricordato Schinas.