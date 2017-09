L'Onu: la fame nel mondo cresce, colpito l'11% della popolazione

Nel 2016 la fame ha colpito 815 milioni di persone. Questo significa che l'11% della popolazione globale vive in una condizione di povertà estrema e non riesce a permettersi i beni di prima necessità come acqua e cibo. Il dato emerge dal rapporto "The State of Food Security and Nutrition in the World 2017" a cura delle agenzie dell'Onu Fao, Ifad e Wfp. Lo studio rileva che i 38 milioni di affamati in più rispetto al 2015 "si devono in gran parte alla proliferazione di conflitti violenti e agli shock climatici".