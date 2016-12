Kenya: fermano bus e uccidono 28 persone perché non musulmane

12:18 - Ventotto passeggeri di un autobus sono stati uccisi da uomini armati, nel nord-est del Kenya, vicino al confine con la Somalia: lo ha reso noto il capo della Polizia del dipartimento di Mandera, Noah Mwavinda. "Posso confermare che 28 passeggeri innocenti sono stati brutalmente uccisi dagli Shabaab", ha detto Mwavinda.

Secondo la ricostruzione fatta da alcuni giornali locali, i miliziani Shabaab, dopo aver fermato l'autobus e aver separato i passeggeri non musulmani da quelli musulmani, hanno costretto a leggere versi del Corano prima di uccidere coloro che non erano in grado di farlo.



La Bbc online riferisce che le 28 vittime sono state uccise a sangue freddo all'interno dello stesso veicolo. La Croce Rossa kenyana, in un tweet, che sul bus diretto a Nairobi, e caduto nell'imboscata tesa vicino al confine con la Somalia, c'erano circa 60 persone.



Shabaab rivendicano l'attacco - Gli integralisti somali di Shabaab hanno rivendicato l'esecuzione dei 28 passeggeri dell'autobus. I miliziani affermano, in un comunicato del portavoce degli Shabaabm, Cheikh Ali Mohamud Rage - di aver agito per "rappresaglia" ai raid condotti dalla polizia kenyana in alcune moschee di Mombasa.