Kenya, jihadisti decapitano cristiano Rilasciati i 3 musulmani rapiti con lui

15:52 - I jihadisti somali al Shabaab hanno decapitato un cristiano kenyano che avevano rapito nei giorni scorsi vicino all'isola di Lamu, in Kenya. Oltre alla vittima erano stati presi in ostaggio altre tre persone, musulmane, poi rilasciate. Lo ha reso noto la polizia locale. Il corpo della vittima è stato trovato nella foresta di Boni.

I tre uomini rilasciati hanno detto alle forze dell'ordine che gli assalitori erano armati e si sono presentati come gli Shabaab. Stando al loro racconto, i jihadisti sono in missione in Kenya "per combattere le truppe kenyane in rappresaglia all'intervento delle forze di Nairobi in Somalia".