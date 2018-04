Italiano fa selfie a New York, Isis ritocca foto: interrogato da Fbi

Disavventura per un turista sardo nel mirino dell'Fbi . L'uomo, a gennaio, si era scattato una foto al Metropolitan Museum di New York, ma l'Isis ha rubato e modificato l'immagine inserendo il logo del Califfato a sua insaputa. E' scattato un allarme per un possibile attentato . L'Fbi è risalita, grazie ai movimenti bancari e ai video delle telecamere, al nostro connazionale. L'uomo, dopo essere stato interrogato, è stato ritenuto innocente.

A darne notizia è il quotidiano New York Post. L'italiano nella foto, scattata durante una vacanza negli Usa, indossava un passamontagna nero per proteggersi dal freddo di quei giorni. Forse è stato questo dettaglio a far scattare l'idea in qualche simpatizzante dell'Isis a modificare la foto aggiungendovi anche minacce per gli Usa.