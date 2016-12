Israele, ex militari e 007 contro governo: non fa nulla per la pace

Un gruppo di oltre 200 ex militari e responsabili dell'intelligence israeliana hanno elaborato un piano per la soluzione del conflitto israelo-palestinese criticando il governo di Israele per la sua mancanza di iniziativa in questo ambito. Il presidente del gruppo, Amnon Reshaf, ha poi condannato i "mercanti di paura" che affermano che non c'è un partner palestinese per trattare la pace.