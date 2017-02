Islanda, bufera sul presidente per la risposta: "Vieterei l'ananas sulla pizza"

L'ananas-gate è nato da un incontro tra Guoni Johannesson e gli alunni di un liceo di Akureyri. Il presidente islandese ha "osato" dichiarare che se ne avesse il potere " vieterebbe l'ananas sulla pizza per legge ". I social si sono subito spaccati a metà, scatenando un dibattito tra i circa 320.000 abitanti dell'isola. Il capo di stato ha dovuto motivare la sua affermazione in un post su Facebook , in inglese e islandese.

Dopo aver affrontato diversi temi d'attualità e dichiarato che la sua squadra del cuore è il Manchester United, la domanda apparentemente innocente di uno studente al premier sull'adeguatezza dell'ananas come ingrediente per la famosa "pizza hawaii" ha suscitato un vespaio sui social media, costringendolo ad affrontare pubblicamente questa "pizza controversy" presente non solo in Islanda bensì in tutto il mondo.



La sua dichiarazione integrale su Facebook: “Mi piacciono gli ananas, semplicemente non sulla pizza. Non ho il potere di fare leggi che vietino alle persone di mettere l'ananas sulla pizza, e sono contento di questo”, si legge nel post di Jóhannesson. “I presidenti non dovrebbero avere un potere illimitato. Per le pizze, consiglio quelle con i frutti di mare”.