Iraq, infiamma la battaglia vicino a Mosul 1 di 10 Afp Afp Iraq, infiamma la battaglia vicino a Mosul 2 di 10 Afp Afp Iraq, infiamma la battaglia vicino a Mosul 3 di 10 Afp Afp Iraq, infiamma la battaglia vicino a Mosul 4 di 10 Afp Afp Iraq, infiamma la battaglia vicino a Mosul 5 di 10 Afp Afp Iraq, infiamma la battaglia vicino a Mosul 6 di 10 Afp Afp Iraq, infiamma la battaglia vicino a Mosul 7 di 10 Afp Afp Iraq, infiamma la battaglia vicino a Mosul 8 di 10 Afp Afp Iraq, infiamma la battaglia vicino a Mosul 9 di 10 Afp Afp Iraq, infiamma la battaglia vicino a Mosul 10 di 10 Afp Afp Iraq, infiamma la battaglia vicino a Mosul leggi dopo slideshow ingrandisci

Media: a Mosul uccisi 284 uomini e bambini - Lo Stato islamico avrebbe ucciso a sangue freddo 284 persone in esecuzioni di massa tra giovedì e venerdì a Mosul. Lo scrive la Cnn, facendo riferimento a una fonte d'intelligence. Dopo aver massacrato le vittime, sarebbero stati usati bulldozer per buttare i cadaveri in una fossa comune vicino il luogo dell'esecuzione, il defunto Collegio dell'Agricoltura di Mosul, a nord della città.



Le vittime sarebbero state uccise con colpi d'arma da fuoco, in molti casi si sarebbe trattato di ragazzini e bambini, ha detto la fonte, che ha voluto restare anonima perché non autorizzata a parlare con i media. Non è stato possibile alla Cnn confermare la denuncia.



Attacco Isis contro Kirkuk: 80 morti - Un attacco dello Stato islamico ha provocato almeno 80 morti a Kirkuk, nel nord dell'Iraq, per la maggior parte forze di sicurezza. L'hanno riferito fonti ufficiali. Un portavoce del ministero della Difesa russo, citata dalla Tass, aggiunge: "I soldati dell'Isis Hanno preso il controllo di una prigione e hanno arruolato i carcerati nelle loro fila". La fonte ha spiegato che la manovra è stata condotta in modo da "cogliere le forze della coalizione di sorpresa".



Nuova offensiva esercito a sud-est di Mosul - La nona divisione dell'esercito iracheno ha lanciato una nuova offensiva per conquistare la cittadina di Hamdaniyah, a sud-est di Mosul. Hamdaniyah è ritenuta quasi disabitata, ma i miliziani dell'Isis hanno disseminato le strade e i villaggi di avvicinamento a Mosul, dove i jihadisti sono arroccati, di camion bomba, cecchini, mine. L'avanzata è dunque estremamente complicata.