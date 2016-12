Iraq, raid francese su fabbrica di esplosivi dello Stato Islamico

Aerei da combattimento francesi hanno sganciato in Iraq otto missili da crociera a lungo raggio su un obiettivo Isis, catalogato come una fabbrica di esplosivi. Lo ha annunciato il ministro della Difesa francese Jean-Yves Le Drian, spiegando che il raid è avvenuto ad Al-Qaïm, cittadina irachena al confine con la Siria, "su una fabbrica di fosfati", usati per la fabbricazione di ordigni artigianali.