Altari danneggiati e sagrestie incendiate anche nella chiesa siro-ortodossa di Bartella, come mostrano le immagini pubblicate dall'organizzazione non profit Shlama Foundation. Un luogo di culto che conservava secoli di storia. Come si può vedere dalle foto, si è cercato almeno di salvare i libri antichi e i cimeli intatti o danneggiati in parte.