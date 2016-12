Iraq, kamikaze si fa esplodere a Baghdad: almeno 6 morti e 20 feriti

Almeno sei persone sono morte e altre venti sono rimaste ferite in un attacco suicida compiuto in un quartiere della zona ovest di Baghdad, in Iraq. Il kamikaze ha fatto esplodere la cintura esplosiva che indossava in una tenda che si stava allestendo nel quartiere di Al Iskan per celebrare la festività religiosa sciita della Ashura, che prenderà il via il prossimo 11 ottobre.