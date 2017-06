Gli jihadisti dell'Isis hanno fatto saltare in aria la moschea Al Nouri a Mosul, in Iraq , dove nel 2014 il loro leader Abu bakr al Baghdadi annunciò la nascita del Califfato. Lo riferisce la Bbc online citando i militari iracheni. Fonti dello Stato islamico hanno invece accusato l'aviazione americana di aver distrutto la moschea in un raid.

"Le nostre forze stavano avanzando verso i loro obiettivi nella città vecchia e quando sono arrivate a 50 metri della moschea, l'Isis ha commesso un altro crimine storico, facendola saltare in aria con il minareto Hadba", ha precisato in un comunicato il generale Abdulamir Yarallah, a capo dell'offensiva in corso a Mosul. Le forze irachene hanno lanciato domenica scorsa l'assalto alla parte vecchia di Mosul, unica zona della città ancora in mano all'Isis.