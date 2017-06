Isis, l'annuncio di Mosca: "Abbiamo ucciso Al Baghdadi in un raid"

Non è la prima volta che viene annunciata la morte del leader jihadista. Il ministero russo ha spiegato che "in seguito ai bombardamenti dei Su-35 e dei Su-34 sono stati uccisi comandanti di alto livello dei gruppi terroristici che facevano parte del cosiddetto Consiglio militare dell'Isis, nonché circa 30 comandanti di campo di medio rango e fino a 300 miliziani addetti alla loro sicurezza personale".



"Il raid - spiegano i russi - è avvenuto dopo che i russi avevano avuto conferma dai droni del luogo in cui avveniva il vertice". "L'incontro - secondo le informazioni ottenute dal ministero della Difesa russo - era stato convocato per discutere un piano di uscita dei terroristi da Raqqa attraverso il corridoio meridionale".