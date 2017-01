Iraq, Amnesty: anche da Paesi Ue armi per le milizie filogovernative

Le forze paramilitari filogovernative Shia in Iraq, accusate di crimini di guerra, usano armi prodotte in 16 Stati, tra cui Usa e Iran, e diversi Paesi Ue, tra cui l'Italia, la Germania e la Gran Bretagna. E' la denuncia di Amnesty International. La maggior parte delle milizie sono state create nel 2014 per sostenere il governo iracheno nella sua lotta contro l'Isis. Sono accusate di esecuzioni extragiudiziali, torture e rapimenti.