Iran: "Su nucleare accordo vicino"

Secondo il ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif un accordo sul nucleare "non è mai stato così vicino". In un videomessaggio che sembra diretto ai negoziatori dei 5+1, Zarif sottolinea come un'intesa "buona e bilanciata" possa aprire "nuovi orizzonti per affrontare sfide comuni", come ad esempio la "comune minaccia" proveniente dall'"estremismo violento".