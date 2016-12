India, duplice esplosione in un hotel: strage

E' di almeno 90 morti e 150 feriti il bilancio di due esplosioni ravvicinate avvenute in un hotel di Jhabua, nello Stato centrale indiano di Madhya Pradesh. L'intero edificio è andato distrutto. Inizialmente lo scoppio era stato attribuito ad una bombola di gas, ma ora l'ipotesi è che in una casa vicina alla struttura fossero stoccate, insieme a bombole di gas liquido, barre di nitroglicerina utilizzate per demolizioni.