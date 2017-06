3 giugno 2017 10:58 In Spagna è turismofobia: "Meglio i rifugiati" Da Barcellona a Palma di Maiorca si allarga la protesta dei residenti stanchi delle orde di vacanzieri che invadono il centro: si teme la "sindrome di Venezia". Ecco perché

"Tourist go home", "turista torna a casa": da Barcellona a Palma di Maiorca si leggono frasi di questo tenore sui muri delle città spagnole che protestano contro l'invasione dei vacanzieri (75 milioni in Spagna nel 2016; se ne prevedono 80 per il 2017), mentre marciano per dare il benvenuto ai rifugiati. In Spagna è turismofobia: pur se gli stranieri rappresentano il 12% del Pil spingendo il Paese fuori dalla crisi, i residenti temono la "sindrome di Venezia": centri storici disabitati per far posto a orde di bus, affitti illegali e confusione. E con l'estate il "problema" si acuisce.

Boom di turisti e malumore dei residentiNel 2012 furono 57 milioni; nel 2016 75 e per il 2017 si arriverà a contarne 80 milioni: se da una parte l'economia ride, dall'altra gli spagnoli "piangono" e alzano muri contro i turisti, come riporta La Stampa. "Non si affitta a turisti" è il lenzuolo che sventola alle finestre di Barceloneta, l'ex quartiere dei pescatori di Barcellona. E ancora cartelli sulla Rambla: "Il turismo uccide", "No ai bus turistici". Ma perché tutto questo livore contro chi sta risollevando il Paese incentivando anche l'occupazione?