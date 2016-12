In ospedale mancano le culle: i neonati finiscono nelle scatole di cartone dei medicinali

L'autore degli scatti è Manuel Ferreira, un avvocato venezuelano esperto in diritti umani che così ha voluto sollevare l'attenzione sul fatto che, in mancanza di culle, siano state riciclate le scatole di cartone per accogliere i neonati venuti alla luce negli ospedali pubblici.



Il fatto sarebbe avvenuto nel reparto maternità dell'ospedale Domingo Guzman Lander, nello stato di Anzoategui (nord-est del Paese). Il tweet riporta come didascalia una parafrasi del testo di una famosa canzone di Ali Primera, celebre cantautore impegnato: "Che triste come arrivano i bimbi nelle loro culle di cartone".



L'immagine è rapidamente diventata virale e poche ore dopo la sua diffusione, come racconta lo stesso avvocato, i responsabili dell'ospedale hanno proceduto a sostituire le scatole di cartone con vere culle. "La mia denuncia almeno è servita a fare accomodare un po' meglio quei bebé", ha commentato Guzman.



Dopo l'entusiasmo iniziale, sul web però c'è chi avanza dubbi sull'autenticità e la provenienza delle foto: secondo l'utente Felipe Allende l'ospedale reo di avere "inscatolato" i bambini sarebbe dell'Honduras e non del Venezuela: