Il 27 luglio appuntamento con l'eclissi totale di Luna più lunga del secolo. In quella sera infatti la Terra si troverà tra il Sole e il satellite, proiettando su di esso un cono d'ombra. La Luna si tingerà così di rosso per 103 minuti, per via del fatto che solo una piccola frazione della luce solare, quella appunto rossa, è filtrata dall'atmosfera e poi proiettata. In Italia il fenomeno sarà visibile quasi interamente.