Il 31 gennaio è stata una notte speciale. La cosiddetta superluna, un evento astronomico che non si vede tutti i giorni, ha regalato al primo mese del 2018 una seconda, gigante luna piena. Non solo, in alcune parti del mondo è stato persino possibile assistere all'eclissi, che ha tinto il satellite di rosso. La concomitanza di questi tre eventi non si presentava dal 31 marzo 1866, più di centocinquanta anni fa. La prossima è prevista per il 31 dicembre 2028 e sarà visibile anche dall'Italia, dalla quale la scorsa notte è stato possibile vedere la Superluna ma non l'eclissi.