Il disperato appello contro le armi di due studenti sopravvissuti al massacro in Florida

David Hogg, uno degli studenti sopravvissuto alla strage del Marjory Stoneman Douglas High School in Florida, lancia un appello affinché siano prese misure concrete per prevenire simili tragedie. L'ex studente Nikolas Cruz, espulso per motivi disciplinari, si è presentato a scuola armato e ha aperto il fuoco causando ben diciassette vittime, prima di essere preso in custodia dalle autorità.