Strage in un liceo della Florida, il killer espulso dopo una lite | Era ossessionato dalla sua ex

C'è un ex studente 19enne, Nikolas Cruz , dietro l'ultima strage in un liceo degli Stati Uniti, a Parkland , in Florida. Era stato espulso per una lite con il fidanzato della sua ex e, forse per questo, è tornato nella scuola con un fucile d'assalto e ha aperto il fuoco, uccidendo 17 persone e ferendone decine. Cruz pare fosse ossessionato dalla ragazza , con cui in passato era stato anche violento, e dopo l'espulsione aveva iniziato a stalkerizzarla .

Una strage soprattutto di studenti, hanno spiegato le autorità, anche se nessun nome delle vittime sarà rivelato fino a che le famiglie non saranno state informate. Sui media locali, tuttavia, iniziano a circolare i primi nomi. Tra le vittime ci sarebbero l'insegnante eroina che ha riparato col suo corpo alcuni studenti, e uno degli allenatori della squadra di football della scuola, mentre tra i feriti ci sarebbe il figlio del vicesceriffo della contea.



Incriminato per 17 omicidi premeditati - Nikolas Cruz è stato incriminato con 17 capi d'accusa per omicidio premeditato dopo essere stato interrogato per ore dalle autorità statali e federali statunitensi.



In un gruppo di suprematisti bianchi - Cruz è stato membro di una milizia di nazionalisti bianchi della Florida, come afferma lo stesso leader del gruppo, spiegando alla Associated Press che partecipò anche ad alcune "esercitazioni paramilitari".



Sui social del killer le foto armato - Intanto emergono particolari agghiaccianti sull'autore della strage, che è stato arrestato a pochi chilometri dalla scuola un'ora dopo aver aperto il fuoco. In vari post su Instagram il giovane appare con delle armi in mano, tra cui varie pistole e coltelli, e descrive l'atto dello sparare come "una terapia". Gli investigatori parlano di immagini e frasi "inquietanti", tra cui alcune in cui prende in giro i musulmani. In quasi tutte le foto il giovane indossa una maglietta nera e una sciarpa che copre parte del suo viso per celare l'identità. "Qualunque cosa postava era sulle armi. E' malato", racconta un suo ex compagno di classe, mentre altri affermano che Nikolas veniva a scuola sempre armato.



Fbi avvisata a settembre - Il sito Buzzfeed riporta che l'Fbi era stata avvisata lo scorso settembre, da un blogger, della presenza su Youtube di un commento inquietante lasciato su uno dei suoi video da un utente chiamato Nikolas Cruz, come l'autore della strage di ieri in Florida: "Diventero' un professionista di stragi scolastiche". Lo scrive Buzzfeed. Ben Bennight, 36 anni, inviò al Bureau anche lo screenshot del commento e lo segnalò inoltre a Youtube, che lo rimosse dal video. Il giorno dopo gli agenti federali andarono a interrogare Bennight chiedendogli se conosceva l'autore del commento e acquisendo copia dello screenshot. L'Fbi si e' rifatta viva solo ieri, dopo il massacro alla Marjory Stoneman Douglas High School, ma non ha ancora confermato ufficialmente se l'autore del commento su Youtube è lo stesso che ha commesso la strage.



Azionato l'allarme antincendio per fare più morti - Gli investigatori ritengono che il 19enne Nikolas Cruz abbia azionato l'allarme anti incendio ieri nella sua ex scuola in Florida per far uscire dalle classi alunni e docenti e aumentare il numero delle vittime.