I piloti si filmano con Snapchat durante il volo: il web si indigna

Su un volo pieno di passeggeri diretti da Parigi a Madrid , il comandante è stato filmato dal suo primo ufficiale, mentre balla e si diverte con i filtri di Snapchat . Nonostante il volo non abbia avuto alcun problema, i due si sono mostrati ai followers impegnati ad aggiungere stickers e didascalie alle loro "stories". Ciò non ha fatto piacere agli utenti del social che invece di apprezzare li hanno sommersi di critiche.

Il web è indignato Anziché risultare simpatici e originali, i due piloti sono apparsi irresponsabili e poco professionali. I followers, infatti, hanno commentato indignati: "Non sono concentrati sui comandi! Ci vogliono solo pochi secondi prima che qualcosa di catastrofico vada storto, anche nel controllo automatico della velocità!". Altri utenti, invece, pensavano ai poveri passeggeri ignari di tutto: "I passeggeri non sanno che cosa stanno facendo i due piloti. Sono due irresponsabili!"

La reazione della compagnia aereaUna volta atterrati, Easyjet ha iniziato a indagare sui video dei piloti e, come riferisce un portavoce: "Sebbene la sicurezza dei passeggeri non sia mai compromessa, ciò non toglie che i due abbiano sbagliato, non rispettando gli alti standard che Easyjet si aspetta dai suoi piloti".