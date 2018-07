Guasti a traghetti in Grecia e Corsica,odissea per centinaia turisti

Panorama della città di Corfù

Weekend da incubo per centinaia di turisti di varia nazionalità diretti in Grecia o in Corsica. A causa di problemi di vario genere a due traghetti che garantiscono i collegamenti da Brindisi a Corfù e da Genova per Bastia, numerosi passeggeri hanno subito dei disagi. Problemi anche all'aeroporto di Malpensa, dove la cancellazione di tre voli ha provocato le proteste dei passeggeri che hanno cercato dei voli alternativi, trovandoli però a costi molto più alti.