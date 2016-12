Grecia, si ribalta con il quad: morta ragazza pisana di 19 anni

Una diciannovenne pisana è morta in un incidente stradale sull'isola di Kos , in Grecia: Lavinia Mazzanti era su un quad che si è ribaltato. Nell'incidente feriti altri amici, nessuno in modo grave. La ragazza stava trascorrendo una vacanza dopo l'esame di maturità assieme ad altri studenti. I familiari della giovane e degli altri ragazzi coinvolti non sono riusciti a partire subito a causa dell'assenza di voli.

Doveva essere una vacanza per festeggiare, per iniziare una nuova fase della vita. E invece il fato ci ha messo lo zampino trasformando tutto in tragedia. Il gruppo di cui faceva parte la 19enne era composto da studenti di due istituti pisani, il Dini e il Santa Caterina.



In aeroporto a Pisa, dove erano i parenti, si è recato anche il sindaco Marco Filippeschi. Nel frattempo il prefetto Visconti ha allertato la 46ma Aerobrigata e alla presidenza del Consiglio è stata inoltrata la richiesta per avere l'autorizzazione per un volo di Stato.