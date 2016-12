Kenya, 40enne italiano ucciso a coltellate nella sua casa di Watamu

Poi, sabato sera, il ritrovamento del cadavere. In un primo momento, in assenza di dettagli e conferme, si era pensato a un malore avvenuto in casa. L'Eco di Bergamo, che aveva dato per primo la notizia della morte, ha diffuso sul suo sito online la svolta nelle indagini. Maffi è stato assassinato: forse a coltellate.



Poi, in tarda serata, una zia dell'uomo lo ha confermato. "Quello che stanno dicendo è anche quello che noi sappiamo", ha detto. Lunedì il padre e un fratello di Andrea Maffi partiranno per Mombasa anche se le pratiche per il rientro della salma, viste le circostanze, si prospettano a questo punto molto lunghe. La Farnesina, che è in contatto con la famiglia attraverso l'ambasciata d'Italia a Nairobi e il corrispondente consolare a Malindi Roberto Macrì, si è limitata a confermare il decesso e sta fornendo tutta l'assistenza necessaria ai parenti di Andrea Maffi. La salma è stata affidata alla polizia scientifica di Mombasa, che sta cercando di ricostruire le circostanze esatte della morte.



Maffi aveva cominciato a lavorare nel Paese africano come animatore turistico muovendosi sempre nella zona tra Mombasa e Malindi. Poi a Watamu era diventato responsabile di tour organizzati e in particolare dei safari soprattutto per i gruppi di italiani.



Da quando si è diffusa la notizia della morte, sulla pagina Facebook dell'operatore turistico sono stati postati messaggi di amici che lo ricordano e di cordoglio. "Amico mio t'amo come si ama un tramonto, un alba... un istante di vita... fa che ci rincontreremo", si legge in un post.



E in un altro, accompagnato da una foto: "Vorrei ricordarti con questa foto scattata durante una delle nostre serate Malindine, dove ci ritagliavamo qualche ora di spensieratezza... perché i sorrisi facevano parte del quotidiano...".