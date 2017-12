Gran Bretagna, ecco come si ruba un’auto clonando le chiavi elettroniche

Una volta per aprire un'auto servivano doppioni o strumenti che assomigliassero il più possibile alle chiavi. Ora invece sembra che i ladri più esperti siano al passo con i tempi e la tecnologia è diventata un potente mezzo anche per chi non ha buone intenzioni. Come infatti mostrano queste immagini pubblicate dalla polizia del West Midlands, due delinquenti sono riusciti ad aprire una Mercedes utilizzando un trasmettitore riconosciuto dal veicolo come la chiave originale. Una trovata che secondo la centrale potrebbe diffondersi molto rapidamente anche al di fuori della Gran Bretagna.