Quando nevica in Russia le auto impazziscono

La neve degli ultimi giorni ha creato problemi nella normale circolazione stradale a Vladivostok, località dell’estremo oriente russo. La città, che conta più di seicentomila abitanti, sede del più grande porto della Russia sull’Oceano Pacifico e luogo dove termina la Transiberiana (la ferrovia più lunga del mondo), è nota anche per le sue intense nevicate.



Nonostante sia alla stessa latitudine di Livorno, in inverno le sue temperature scendono a quasi 20° sotto zero con abbondanti precipitazioni, capaci di sommergere la città paralizzando il traffico.