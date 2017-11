In Cina, il vagone della metropolitana si trasforma in libreria sotterranea

Si può trasformare una metropolitana in una libreria? A Pechino è successo. Si tratta di un'iniziativa già promossa in maniere analoghe, pur con finalità diverse, anche in altre nazioni tra cui l'Italia ma in questo caso il senso di realismo è ancora più accentuato. Se non si fosse in movimento, si potrebbe persino pensare di trovarsi davvero a camminare fra gli scaffali di una libreria.