Ecco T-HR3, il robot capace di imitare ogni movimento umano

Sedendosi su una sedia e indossando un paio di guanti possiamo far fare ciò che vogliamo a questo sofisticatissimo robot umanoide. La terza generazione di robot Toyota si dimostra non solo agile, coordinata e snodata, ma anche rapida.



Il sincrono con l’operatore di cui la macchina replica i movimenti è davvero in tempo reale, con un ritardo praticamente impercettibile. Sembra ormai vicino un futuro in cui potremo essere quotidianamente assistiti dai robot.