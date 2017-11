Usa, sembra vestita, ma è body painting: in giro nuda al centro commerciale

Si chiama Jen Seidel, ma sui social è nota con il nome di “Jen the Body Painter”, un’artista specializzata nel body painting, cioè nel dipingere sui corpi delle persone come fossero la sua tela o per dargli un l’illusione di un nuovo aspetto o abito. Il suo studio ha sede a Baltimora, nello stato del Maryland, in America, ma i suoi video promozionali di quasi nudo (o finto vestito) in pubblico hanno fatto il giro del mondo, ottenendo milioni di visualizzazioni.



In media, per un singolo lavoro, impiega tre ore, avvalendosi della collaborazione della figlia. Nel suo studio, inoltre, danno una mano anche l’altro figlio e due collaboratori. E addirittura, sull’onda del successo dei video ha anche lanciato una campagna di raccolta fondi per finanziarsi.